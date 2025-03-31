Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Şehit Astsubay Nihat İrgi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi

        İSPANYA yakınlarında tatbikatta görevli TCG Kemalreis gemisinde rahatsızlanıp şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi (29), memleketi Sivas'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 15:12 Güncelleme: 31.03.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Astsubay Nihat İrgi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi
        ABONE OL

        İSPANYA yakınlarında tatbikatta görevli TCG Kemalreis gemisinde rahatsızlanıp şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi (29), memleketi Sivas'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda görevde bulunan TCG Kemalreis gemisinde, kamarasında rahatsızlanan ve tüm müdahaleye rağmen şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin cenazesi, uçakla sabah saatlerinde memleketi Sivas'a getirildi. Şehidin cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı içindeki Ay Yıldız Camisi'ne getirildi. Bu sırada annesi Dilek İrgi ve yakınları, şehit İrgi'nin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan kız kardeşi İrem İrgi ise "Nihat, kardeşim. Beni de al. Ben seni böyle göndermedim" diyerek ağladı.

        Şehidin babası Mustafa İrgi'nin yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, Deniz Kuvvetleri İstihkam Daire Başkanı Tuğamiral Tayfun Öznel, askeri erkan, il protokolü ve bölge halkı da cenazeye katıldı. İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından askeri manga tarafından omuzlarda taşınan şehit İrgi'nin cenazesi top arabasına konuldu. Şehit İrgi, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü!
        İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"

        Benzer Haberler

        Şarkışla ve Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi
        Şarkışla ve Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi
        Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş İrgi'nin cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa...
        Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş İrgi'nin cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa...
        Şarkışla'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
        Şarkışla'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
        Türk Kızılay Şarkışla Şubesi bayramda görevli personeli ziyaret etti
        Türk Kızılay Şarkışla Şubesi bayramda görevli personeli ziyaret etti
        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Akıncılar'da bayramlaşma programları düzenlendi
        Akıncılar'da bayramlaşma programları düzenlendi