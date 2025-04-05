Yavuz Ağıralioğlu: Anahtar Parti milletin varlık iradesidir

ANAHTARParti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Türk milletine çok kısa zamanda aşına aş, işine iş katabilecek bir siyasi ciddiyetle geliyoruz. Anahtar Parti bu mesuliyetle kuruldu. Bu parti, bir parti olmanın çok daha ötesinde milletin varlık iradesidir. Bu memleketi ayağa kaldıracağız"

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Sivas'ta partisinin il başkanlığı binasının açılışına katıldı. Açılışta partililere hitap eden Ağıralioğlu, "Biz soylu bir itirazın bence bundan daha iyisini hak ettiğimize dair bir iddianın kadrosuyuz. Biz bir partiden çok daha fazla bir memleket iradesiyiz. Biz ülkeyi adaletle kalkındıracak olanlarız. Biz Cumhuriyet’i halkla buluşturacak olanlarız. Biz bunları milliyetçi hareketle yapacak olanlarız. Biz memleketin sorunları deva bulsun diye mücadeleye başlayanlarız. Biz ülkenin sorunlarını çözüp güçlü bir geleceğe hazırlayanlarız. Biz memleket imkanlarını doğru yönetince saadet bulsun, yeniden refahla buluşsun iradesinin muhataplarıyız. Allah izin verirse önümüzdeki dönem iktidara, 'muhalefet bizden kötü' diye iktidarda kalma şansı bırakmayacağız" dedi.