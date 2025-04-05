Yavuz Ağıralioğlu: Anahtar Parti milletin varlık iradesidir
ANAHTARParti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Türk milletine çok kısa zamanda aşına aş, işine iş katabilecek bir siyasi ciddiyetle geliyoruz.
ANAHTARParti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Türk milletine çok kısa zamanda aşına aş, işine iş katabilecek bir siyasi ciddiyetle geliyoruz. Anahtar Parti bu mesuliyetle kuruldu. Bu parti, bir parti olmanın çok daha ötesinde milletin varlık iradesidir. Bu memleketi ayağa kaldıracağız"
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Sivas'ta partisinin il başkanlığı binasının açılışına katıldı. Açılışta partililere hitap eden Ağıralioğlu, "Biz soylu bir itirazın bence bundan daha iyisini hak ettiğimize dair bir iddianın kadrosuyuz. Biz bir partiden çok daha fazla bir memleket iradesiyiz. Biz ülkeyi adaletle kalkındıracak olanlarız. Biz Cumhuriyet’i halkla buluşturacak olanlarız. Biz bunları milliyetçi hareketle yapacak olanlarız. Biz memleketin sorunları deva bulsun diye mücadeleye başlayanlarız. Biz ülkenin sorunlarını çözüp güçlü bir geleceğe hazırlayanlarız. Biz memleket imkanlarını doğru yönetince saadet bulsun, yeniden refahla buluşsun iradesinin muhataplarıyız. Allah izin verirse önümüzdeki dönem iktidara, 'muhalefet bizden kötü' diye iktidarda kalma şansı bırakmayacağız" dedi.
'MÜNAKAŞAYA MEMLEKETİ KURBAN VERMEYECEĞİZ'
Muhalefetin söylemekten, iktidarın vaat etmekten yorulduğunu ifade eden Ağıralioğlu, "Biz bu tahterevalli siyasetine son vererek, memlekette daha iyisinin mümkün olduğu bir geleceğe yürüyoruz. CHP ile AK Parti arasındaki tahterevalliye, münakaşaya memleketi kurban vermeyeceğiz. Boykot yaparken memleketi bir daha bölen, bir daha seçilmeye imkan ararken, memleketi bir daha yüzde 50+1 mecburiyetiyle siyasete mecbur eden bu tahterevalliye son veriyoruz. Biz Anahtar Parti olarak 'daha iyisi mümkündür' diyenleriz. 'Ülke bundan daha zengin, güçlü olabilir' diyenleriz. 'Devleti güçlü, milleti zengin yapabilmeye bu ülkenin kaynakları yeter' diyenleriz. Yetişmiş evlatlarımız var. Yetişmiş evlatları yetişmiş olduğu işe getirince ayağa kalkacak bir ülke var. Cumhurbaşkanına 23 yıldır yaptığı ve milletin duasını aldığı her iş için teşekkür ediyoruz. Yapamadıkları için biz varız ve teslim almaya geliyoruz. Yarım kalmış bu kavgayı, memleket mücadelesini, bir parti kavgasına kurban etmeden, Türk milletine çok kısa zamanda aşına aş, işine iş katabilecek bir siyasi ciddiyetle geliyoruz. Anahtar Parti bu mesuliyetle kuruldu. Bu parti, bir parti olmanın çok daha ötesinde milletin varlık iradesidir. Cumhuriyet’i koruyacağız. Devletimizi ve vatanımızı koruyacağız. Çocuklarımızın hayallerini koruyacağız. Esnafın alın terini, çiftçinin emeğini, emeklinin hakkını, memurların geçim şartlarını, çocuklarımızın yeteneklerini, aileyi, bayrağımızı, topraklarımızı koruyacağız. Bu memleketi ayağa kaldıracağız. Vatanımızın ve milletimizin güçlü yarınları için yola koyulacağız" diye konuştu. Konuşmanın ardından Ağıralioğlu, il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.
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