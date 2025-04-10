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        Sivas'ta kar yağışı

        SİVAS'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 08:50 Güncelleme: 10.04.2025 - 08:55
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        Sivas'ta kar yağışı
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        SİVAS'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkili oldu. Kent merkezi yağışla birlikte beyaza büründü.

        Nisan ayında hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Sivas'ta dün gece kar yağışı başladı. Sıcaklığın 0 dereceye kadar düştüğü kentte, yağış aralıklı olarak sabaha kadar etkisini sürdürdü. Kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi geçti. Sabah kar yağışıyla güne uyananlar, araçlarını temizlemek için yoğun çaba sarf etti. Sürücüler trafikte dikkatli ilerlerken, belediye ekipleri yol ve kaldırımlarda temizlik küreme çalışması yaptı.

        Kar yağışı sonrası Cumhuriyet Meydanı ile Tarihi Eğri Köprü'nün bulunduğu bölgelerde güzel görüntüler oluştu. Baharla birlikte ağaçların çiçek açan dalları da kar altında kaldı. Kar yağışının gün içinde devam edeceği, yarın da kısmen etkili olacağı tahmin ediliyor.

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        Galeri
        Galeri
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