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        Sivas nisanda eksi 17'yi gördü

        SİVAS'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:01 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:05
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        Sivas nisanda eksi 17'yi gördü
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        SİVAS'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı eksi 17 ile son yıllarda nisan ayında görülen en düşük seviyeye indi.

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Sivas'ta, kar yağışı dün gece de etkili oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyu sürerken, sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Sabah saatlerinde kent merkezinde hava sıcaklığı eksi 14 derece olarak ölçüldü. Kent merkezinden daha yüksek rakımda yer alan Nuri Demirağ Havalimanı'nın bulunduğu bölgede ise sıcaklık eksi 17,3 derece olarak ölçüldü.

        Sıcaklığın düşmesiyle yol ve kaldırımlar buzla kaplandı, küçük çaplı buz sarkıtları oluştu. Sabah saatlerinden itibaren belediye ekipleri, buzlanma olan yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle tarihi Cumhuriyet Meydanı da beyaz örtüyle kaplandı.

        Kentte kar yağışının yarın ve pazartesi günü de aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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