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        Kara yolu üzerinde bir aracın çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü aranıyor

        SİVAS'ta yolun karşısına geçmek isteyen yayaya, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç çarpıp kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 01:19 Güncelleme: 15.04.2025 - 01:20
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        Kara yolu üzerinde bir aracın çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü aranıyor
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        SİVAS'ta yolun karşısına geçmek isteyen yayaya, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç çarpıp kaçtı. Yola savrulan ve fark etmeyen birçok aracın daha üzerinden geçtiği yaya hayatını kaybetti. Jandarma ve polis ekipleri kaza sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu Hafik ilçesi Gökdin köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği belirlenemeyen kişiye, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç, çarparak kaçtı. Aralarında bir yolcu otobüsünün de bulunduğu bazı araçlar fark etmedikleri yerde yatan kişinin üzerinden geçti. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kimliği henüz belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

        Polis ve jandarma ekipleri Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminaline giren ve hayatını kaybeden kişiyi fark etmeyerek üzerinden geçtiği değerlendirilen 34 JB 2069 plakalı Ağrı Vip firmasına ait yolcu otobüsünde incelemede bulundu. Ekipler, yayaya çarparak ölümüne sebep olduğu değerlendirilen araç ve sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

        Ölen kişinin cenazesi yapılan incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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