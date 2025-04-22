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        Sivas'ta minibüs ile otomobil çarpıştı; 2 ölü, 16 yaralı (4)

        ÖLÜSAYISI 2'YE YÜKSELDİMerkeze bağlı Çeltek köyü yakınlarında Halil İbrahim Naçar (26) yönetimindeki 58 AEJ 663 plakalı otomobil ile öğretmen ve sağlık personeli taşıyan Burak Naçar'ın (25) kullandığı 48 ATY 416 plakalı servis minibüsünün çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 20:07 Güncelleme: 22.04.2025 - 20:07
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        Sivas'ta minibüs ile otomobil çarpıştı; 2 ölü, 16 yaralı (4)
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        ÖLÜSAYISI 2'YE YÜKSELDİ

        Merkeze bağlı Çeltek köyü yakınlarında Halil İbrahim Naçar (26) yönetimindeki 58 AEJ 663 plakalı otomobil ile öğretmen ve sağlık personeli taşıyan Burak Naçar'ın (25) kullandığı 48 ATY 416 plakalı servis minibüsünün çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada otomobilde bulunan Turan Naçar'ın ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan eşi Emine Naçar (58) da hayatını kaybetti.

        Kazada otomobil sürücüsü Halil İbrahim Naçar ve servis minibüsü şoförü Burak Naçar'ın yanı sıra bölgedeki belde ve köylerde görev yapan öğretmenler, M.K. (32), Ş.I. (26), Z.K. (34), S.K. (32), C.K. (31), B.P. (39), H.S. (39), E.M. (36) Z.F. (55), M.K. (23) ve S.K. (33) ile doktor O.K.Ç. (36), hemşireler K.Y. (26) ve S.Ş. (33), olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Yaralıların genel durumunun iyi olduğu açıklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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