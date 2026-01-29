Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Milletvekili Aksu'dan "Sivas'ın Sanayi Alanları Master Planı'nda yer almadığı" yönündeki iddialara ilişkin açıklama

        AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, "Sivas'ın Sanayi Alanları Master Planı'nda yer almadığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 12:28 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milletvekili Aksu'dan "Sivas'ın Sanayi Alanları Master Planı'nda yer almadığı" yönündeki iddialara ilişkin açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, "Sivas'ın Sanayi Alanları Master Planı'nda yer almadığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Sivas'la ilgili "Sivas'ın Sanayi Alanları Master Planı'nda yer almadığı" yönünde kamuoyunu yanıltmaya dönük bazı asılsız iddiaların gündeme geldiğini ifade etti.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın 15 Aralık 2025'te TBMM'de bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamayla, Türkiye'nin üretim ve kalkınma vizyonunu ortaya koyan Sanayi Alanları Master Planı'nı kamuoyuyla paylaştığını anımsatan Aksu, şunları kaydetti:

        "Bu plan, ülkemizin 81 ilini kapsayan, sanayiyi Marmara'dan Anadolu'ya dengeli şekilde yaymayı hedefleyen, çok fazlı ve uzun vadeli bir kalkınma yol haritasıdır. Master Plan'ın ilk fazında Samsun-Mersin hattında, toplam 59 bin hektar büyüklüğünde 16 yeni sanayi yatırım alanı Resmi Gazetede ilan edilmiştir. Planın devam eden fazlarında ise Mersin–Şırnak, Sivas–Iğdır ve Trabzon–Şırnak hatlarında yeni sanayi koridorları hayata geçirilecektir. Bu kapsamda Sivas'ımız, stratejik konumu itibarıyla planın ikinci fazında önemli ve belirleyici bir rol üstlenmektedir. Özellikle vurgulamak gerekir ki Sivas'ın Sanayi Alanları Master Planı'nda yer almadığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Sivas, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda üretimin Anadolu'ya yayılması hedefinin merkez şehirlerinden biridir. Marmara'daki sanayi yoğunluğunun Anadolu'ya dengeli şekilde aktarılması sürecinde Sivas, bu büyük dönüşümün dışında değil, tam merkezindedir."


        Aksu, "AK Parti iktidarları döneminde Sivas'ımıza sanayi, ulaştırma, enerji, eğitim ve altyapı başta olmak üzere birçok alanda önemli yatırımlar kazandırılmıştır. Şehrimizin kalkınması, üretim gücünün artırılması ve istihdamın güçlendirilmesi yönündeki çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Devlet yönetimi, plan, program ve uzun vadeli bir vizyon gerektirir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti, eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla Türkiye'nin kalkınma hedeflerini adım adım hayata geçirmektedir. Sanayi Alanları Master Planı da bu güçlü vizyonun somut göstergelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

        Aksu, ayrıca AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile milletvekilleri ve AK Parti camiası olarak Sivas'a hak ettiği yatırımları getireceklerini de sözlerine ekledi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor

        Benzer Haberler

        Sivas'ta 4 araç zincirleme kazaya karıştı; 7 yaralı
        Sivas'ta 4 araç zincirleme kazaya karıştı; 7 yaralı
        Sivas'ta sis zincirleme kazaya neden oldu: 7 yaralı
        Sivas'ta sis zincirleme kazaya neden oldu: 7 yaralı
        Sivas'ta sis nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 7 kişi yaralandı
        Sivas'ta sis nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 7 kişi yaralandı
        Sivas'ta yakalanan firari hükümlü cezaevine gönderildi
        Sivas'ta yakalanan firari hükümlü cezaevine gönderildi
        Sivas Devlet Tiyatrosu "Karacaoğlan" adlı oyunu sahneleyecek
        Sivas Devlet Tiyatrosu "Karacaoğlan" adlı oyunu sahneleyecek
        Suşehri Kaymakamı Yıldız, köy yollarındaki kar temizleme çalışmalarını ince...
        Suşehri Kaymakamı Yıldız, köy yollarındaki kar temizleme çalışmalarını ince...