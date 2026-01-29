Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Suşehri Kaymakamı Yıldız, köy yollarındaki kar temizleme çalışmalarını inceledi

        Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, köy yollarında yapılan kar temizleme çalışmalarını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 10:37 Güncelleme: 29.01.2026 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suşehri Kaymakamı Yıldız, köy yollarındaki kar temizleme çalışmalarını inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, köy yollarında yapılan kar temizleme çalışmalarını denetledi.

        İlçeye bağlı Tatar ve Kale köyleri grup yolunda kar küreme çalışmalarını yerinde inceleyen Yıldız, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Kış şartlarının ağır geçtiğini belirten Yıldız, bölgenin en yüksek rakımının bu bölgede olduğunu, bu nedenle kar yağışının da çetin şartlarda geçtiğini söyledi.

        Bölgede kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığına dikkati çeken Yıldız, çalışmalara katılan tüm ekiplere teşekkür etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşsizlikte tarihi dip
        İşsizlikte tarihi dip
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        ABD-İran hattında son durum ne?
        ABD-İran hattında son durum ne?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta yolcu otobüsü zincirleme trafik kazasına karıştı
        Sivas'ta yolcu otobüsü zincirleme trafik kazasına karıştı
        Suşehri'ndeki Karşıyaka Tabiat Parkı'nda iyileştirme çalışması yapılacak
        Suşehri'ndeki Karşıyaka Tabiat Parkı'nda iyileştirme çalışması yapılacak
        Sivas'ta 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Sivas'ta 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kurtlarla dövüşen köpekten geriye postu kaldı Sivas'ta yerleşim yerine inen...
        Kurtlarla dövüşen köpekten geriye postu kaldı Sivas'ta yerleşim yerine inen...
        SCÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Koşullu Akreditasyon almaya hak kazandı
        SCÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Koşullu Akreditasyon almaya hak kazandı
        Depresyon sürecinde profesyonel destek şart
        Depresyon sürecinde profesyonel destek şart