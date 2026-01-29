Sivas'ta 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışması sonucunda hırsızlık suçundan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen R.S. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.