        Sivas Haberleri

        Sivas'ta 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 10:19 Güncelleme: 29.01.2026 - 10:19
        Sivas'ta 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Sivas'ın Gemerek ilçesinde 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekiplerin çalışması sonucunda hırsızlık suçundan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen R.S. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

