Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Suşehri'ndeki Karşıyaka Tabiat Parkı'nda iyileştirme çalışması yapılacak

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Karşıyaka Tabiat Parkı'nda iyileştirme çalışması yapılacağı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 10:21 Güncelleme: 29.01.2026 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suşehri'ndeki Karşıyaka Tabiat Parkı'nda iyileştirme çalışması yapılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Karşıyaka Tabiat Parkı'nda iyileştirme çalışması yapılacağı belirtildi.

        Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, belediye birim müdürleriyle Karşıyaka Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu.

        Kayaoğlu, tabiat parkının 10 yıllığına belediyeye kiralandığını belirterek, "Çam ormanlarıyla çevrili, doğal güzelliklerin bir arada bulunduğu park daha güzel bir görünüme kavuşacak." dedi.

        Belediye olarak parkta iyileştirme çalışmaları yapacaklarını aktaran Kayaoğlu, "Belediyemiz Proje Ofisi tarafından Karşıyaka Tabiat Parkı'nda hayata geçirilmesi planlanan projeleri inceledik. Bu kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda, hazırladığımız proje çalışmalarını yerinde inceledik. Gerçekleştirilen incelemelerde, alanın doğal dokusunun korunması esas alınarak yapılabilecek düzenlemeleri değerlendirdik. Vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçirebileceği, sosyal ve kültürel ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte bir yaşam alanı oluşturulması yönünde fikir alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.






        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        ABD-İran hattında son durum ne?
        ABD-İran hattında son durum ne?
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Sivas'ta 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kurtlarla dövüşen köpekten geriye postu kaldı Sivas'ta yerleşim yerine inen...
        Kurtlarla dövüşen köpekten geriye postu kaldı Sivas'ta yerleşim yerine inen...
        SCÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Koşullu Akreditasyon almaya hak kazandı
        SCÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Koşullu Akreditasyon almaya hak kazandı
        Depresyon sürecinde profesyonel destek şart
        Depresyon sürecinde profesyonel destek şart
        Kur'an Kursu öğreticileri sertifikaları aldı Sivas İl Müftülüğü tarafından...
        Kur'an Kursu öğreticileri sertifikaları aldı Sivas İl Müftülüğü tarafından...
        Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü