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        Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        SİVASSPOR, cumartesi günü evinde oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 13:44 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:50
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        Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        SİVASSPOR, cumartesi günü evinde oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Süper Lig'in 33'üncü hafta maçında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, taktik maçla idmanı tamamladı.

        Kırmızı-beyazlılar, antrenman öncesinde ay yıldızlı bayrakla fotoğrafı çektirerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

        Sivasspor ile Antalyaspor, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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