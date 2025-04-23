Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 33'üncü hafta maçında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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