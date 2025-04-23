Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
SİVASSPOR, cumartesi günü evinde oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
SİVASSPOR, cumartesi günü evinde oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 33'üncü hafta maçında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, taktik maçla idmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, antrenman öncesinde ay yıldızlı bayrakla fotoğrafı çektirerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Sivasspor ile Antalyaspor, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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