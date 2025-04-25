Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır

        SÜPER Lig'in 33'üncü hafta maçında yarın kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:43 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SÜPER Lig'in 33'üncü hafta maçında yarın kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

        Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı. Antrenmanı takımın eski futbolcusu Kadir Bekmezci de takip etti. Hazırlıklarını tamamlayan takım, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sivasspor ile Antalyaspor, yarın saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu!
        İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        "Zelenskiy barış için sancılı bir çözüm yolunu seçebilir"
        "Zelenskiy barış için sancılı bir çözüm yolunu seçebilir"
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Müzmin bekârım"
        "Müzmin bekârım"
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Ağla açılırsın" cümlesi ne kadar doğru?
        "Ağla açılırsın" cümlesi ne kadar doğru?

        Benzer Haberler

        Hafik'te yapılması planlanan Sivas Koç Barajı bilgilendirme toplantısı yapı...
        Hafik'te yapılması planlanan Sivas Koç Barajı bilgilendirme toplantısı yapı...
        Mevsim etkisiyle gölün misafirleri gecikti
        Mevsim etkisiyle gölün misafirleri gecikti
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak
        Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Ulaş Kaymakamı Eskimez, muhtarlarla bir araya geldi
        Ulaş Kaymakamı Eskimez, muhtarlarla bir araya geldi
        Sivas'ta 5 kaçak göçmen yakalandı
        Sivas'ta 5 kaçak göçmen yakalandı