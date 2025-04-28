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        Şüphelileri takip eden motosikletli polislere hafif ticari araç çarptı: 2 polis yaralı

        SİVAS'ta 'dur' ihtarına uymayan şüphelileri takibe alan motorize polislerin kullandığı motosiklete hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 18:44 Güncelleme: 28.04.2025 - 18:50
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        Şüphelileri takip eden motosikletli polislere hafif ticari araç çarptı: 2 polis yaralı
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        SİVAS'ta 'dur' ihtarına uymayan şüphelileri takibe alan motorize polislerin kullandığı motosiklete hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Kızılırmak Mahallesi Kemalettin İbni Hümam Caddesi üzerinde meydana geldi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan bir aracı motosikletli yunus ekibi takibe aldı. Bu sırada cadde üzerinde polis memuru Fatih D. yönetimindeki 58 A 4892 plakalı motosiklete Hasan Hüseyin Ö. idaresindeki 32 LK 278 plakalı hafif ticari araç çarptı. Devrilen motosikletten düşen sürücü Fatih D. ile motosiklette bulunan polis memuru Talip D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Sivas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. ‘Dur’ ihtarına uymayan araçtaki şüpheliler ise kayıplara karıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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