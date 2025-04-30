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        Milyonlarca yılda oluşan doğal sanat eseri; 'Şeytan Şehri Kayalıkları'

        SİVAS'ın Divriği ilçesinde bulunan ve doğanın şekillendirdiği Şeytan Şehri Kayalıkları, ilgi görüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 10:31 Güncelleme: 30.04.2025 - 10:35
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        Milyonlarca yılda oluşan doğal sanat eseri; 'Şeytan Şehri Kayalıkları'
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        SİVAS'ın Divriği ilçesinde bulunan ve doğanın şekillendirdiği Şeytan Şehri Kayalıkları, ilgi görüyor. Yumuşak kaya dokusu nedeniyle sel suları ve erozyon etkisiyle oluşan ilginç şekiller, doğaya merak duyanları bölgeye çekiyor.

        Divriği ilçesi Maltepe köyü yakınlarındaki Şeytan Şehri Kayalıkları, yapısıyla dikkat çekerken, görenlerde hayranlık uyandırıyor. Suyla temas ettiğinde kolay aşınma özelliği bulunan kum taşı yapısının milyonlarca yılda sel ve erozyonla şekillendirdiği bölgedeki kayalıklarda ortaya çıkan insan yüzü ve hayvan görsellerine benzeyen şekiller, bölgedeki insanları korkuttuğu için, kayalıkların 'Şeytan Şehri' olarak isimlendirildiği biliniyor. Bölge özellikle yaz döneminde doğa meraklılarından ilgi görüyor.

        'OLUŞUMU MİYOSEN DÖNEMDEN'

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, Divriği ilçesinin farklı coğrafi yapısı olduğunu belirterek, "İç Anadolu Bölgesi, her ne kadar düzlükleriyle adlandırılsa da Sivas ilimiz ortalama yükseltisi İç Anadolu Bölgesi'nden fazla olan bir ilimizdir. Divriği ilçesi ise tamamıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin hissedildiği çetin ve yüksek bir coğrafyaya sahip bir ilçemizdir. Buradaki birçok oluşumlar kendi içerisinde vadi sistemlerini de meydana getirmiş. Şeytan Şehri Kayalıkları da Divriği'de önemsenen ve ciddi boyutta doğal güzelliği olan, turizm çekiciliği çok yüksek olan yerlerden bir tanesidir. Bunun oluşumunu incelediğimiz zaman, yatay yapının faylanma neticesinde sıkıştırılmasıyla, yağışla ve akarsularla birlikte kısmi olarak bir kırgıbayır sistemi oluşturduğunu görüyoruz. Divriği'de de ciddi bir kırgıbayır sıklığı var. Bu kırgıbayır şeklinin oluşumu da tamamıyla halk tarafından Şeytan Şehri Kayalıkları profiline dönüştürülmüş. Burada tamamıyla kayaçların aşındırma profilleri ortaya çıkmıştır. Bu tür alanların oluşumu özellikle 'Şeytan Şehri Kayalıkları'nın oluşumunun miyosen dönemine ait olduğunu görüyoruz. Bu dönemdeki oluşumlar kendisini hala ciddi boyutta yenileyebiliyor" dedi.

        'TURİZM POTANSİYELİNE SAHİP'

        Dr. Fatih Kartal, bölgenin tarih ve doğa turizmi için elverişli olduğunu belirterek, "Divriği ilçesi ciddi boyutta kendi içerisinde turizm potansiyeline ev sahipliği yapan bir yer. Özellikle Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası ile birlikte, Çaltı Çayı ve Şeytan Şehri Kayalıları gibi yerler, turizm potansiyeli olan yerlerdir. Ziyaretçilerimiz de Divriği ilçesine girişte bile kırgıbayır platformlarını çok fazla görür. Bunlarının tamamının toplu şekilde doğal turizme katılmasının çok büyük anlam kazanacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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