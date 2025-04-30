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        Sivas'ta tarlada 7 metre çapında obruk oluştu

        SİVAS'ın Yıldızeli ilçesindeki bir tarlada 7 metre çapında ve 8 metre derinliğinde obruk oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 14:13 Güncelleme: 30.04.2025 - 14:15
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        Sivas'ta tarlada 7 metre çapında obruk oluştu
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        SİVAS'ın Yıldızeli ilçesindeki bir tarlada 7 metre çapında ve 8 metre derinliğinde obruk oluştu.

        Yıldızeli ilçesine bağlı 10 haneli Dereköy köyünde Hüsamettin Büyükpınar'a ait tarlada önceki gün obruk oluştu. Köye yaklaşık 600 metre uzaklıkta oluşan obruk, köylüleri tedirgin etti. Köy muhtarı Necati Gökkaya'nın haber vermesiyle bölgeye AFAD ve Jandarma ile Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, gelerek inceleme yaptı. İncelemede; tarlada oluşan obruğun 7 metre çapında ve 8 metre derinliğinde olduğu tespit edildi. Bölgede aynı yerde yaklaşık 20 yıl önce de benzer bir çöküntünün oluştuğu öğrenildi.

        10 GÜN ÖNCE YULAF EKİLMİŞ

        Dereköy muhtarı Necati Gökkaya, "2 gün önce gece saatlerinde oluşmuş. Babam ve bir komşumuz görmüşler, gelip bana haber verdiler. Ben de gerekli yerlere haber verdim. Jandarma ve AFAD ekibimiz gelerek incelemede bulundular. Derinlik 8 metre, çapı olarak 7 metre ölçüldü. Burası tarla. Yaklaşık 10 gün önce yulaf ekimi yapıldı. Yaklaşık 20 yıl önce aynı bölgede küçük bir göçük daha olmuştu. Şu anda gerekli mevkiler gelip, burada dolgu çalışması yapacağını belirttiler. Obruk tabanında su birikintisi de var, altta su kaynağı olup olmadığını tam bilmiyoruz" diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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