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        Sivas'ta vahşet: İki kardeş evlerinde öldürülmüş halde bulundu

        SİVAS'ta anneleriyle yaşayan Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşler evlerinde öldürülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 01:26 Güncelleme: 07.05.2025 - 01:30
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        Sivas'ta vahşet: İki kardeş evlerinde öldürülmüş halde bulundu
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        SİVAS’ta anneleriyle yaşayan Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşler evlerinde öldürülmüş halde bulundu. Kesici aletle öldürülen iki kardeşten Melisa Şimşek’in ellerinin de arkadan bağlı olduğu belirlenirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

        Olay saat 23.30 sıralarında Kılavuz Mahallesi 58'inci Sokak'ta bulunan İdil Apartmanı’nda 12’nci katındaki dairede meydana geldi. Uzun süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen anne A.Ş., gece geç saatlerde eve geldiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. A.Ş. eve girdiğinde çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'i kanlar içinde hareketsiz buldu. Annenin feryatları üzerine komşuları 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şimşek kardeşlerin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kesici aletle boğazlarının kesildiği öğrenilen kardeşlerden Melisa Şimşek'in ellerinin de arkadan bağlandığı tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme başlattı. Polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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