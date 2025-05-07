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        Sivas'ta evde boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin babası, 5 yıldır kayıpmış (2)

        CİNAYETŞÜPHELİSİ ANKARA'DA YAKALANDISivas'ta evlerinde elleri plastik kelepçeyle bağlanıp, boğazları kesilerek öldürülen Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşlerin katil zanlısının Ankara'da yaşayan Hüseyin S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 20:16 Güncelleme: 07.05.2025 - 20:16
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        Sivas'ta evde boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin babası, 5 yıldır kayıpmış (2)
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        CİNAYETŞÜPHELİSİ ANKARA'DA YAKALANDI

        Sivas'ta evlerinde elleri plastik kelepçeyle bağlanıp, boğazları kesilerek öldürülen Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşlerin katil zanlısının Ankara'da yaşayan Hüseyin S. olduğu tespit edildi. Sivas'a gelerek olayı gerçekleştiren Hüseyin S.'nin daha sonra Ankara'ya döndüğü belirlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışma sonucunda cinayet şüphelisi Hüseyin S., yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Sivas'a getirilecek olan şüpheli sorguya alınacak.

        ÇOCUKLARIN 5 YILDIR KAYIP OLAN BABALARI İLE EN SON GÖRÜŞEN KİŞİ OLDUĞU BELİRLENDİ

        Şüpheli Hüseyin S.'nin, öldürülen çocukların 5 yıldır kayıp olan babası Uğur Şimşek ile Ankara'da en son görüşen kişi olduğu, aralarında borç- alacak meselesi bulunduğu da tespit edildi. Uğur Şimşek'in kaybolduktan sonra ailesinin katıldıkları televizyon programında Hüseyin S.'den bahsettikleri, telefon ile katılan Hüseyin S.'nin de Uğur Şimşek'e 500 bin TL para verdiğini söylediği ortaya çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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