Boğazları kesilerek öldürülen kardeşler gözyaşlarıyla uğurlandı, şüpheli sorgulanıyor (2)

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ÇOCUKLARININMEZARI BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜUmutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin cenazeleri, Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.
ÇOCUKLARININMEZARI BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ
Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin cenazeleri, Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'nda yan yana defnedildi. Defin sonrası anneleri Ayşegül Şimşek, çocuklarının mezarı başında uzun süre gözyaşı döktü. Anne Şimşek, "Beni duyuyor musunuz? Oğlum, kızım duyuyor musunuz? Ben buradayım, bekleyin ben de geleceğim" diyerek ağladı. Ayşegül Şimşek'i yakınları teselli etti. Umutcan ve kardeşi Melisa'nın mezarının başına hem ortaokuldan hem de lisede birlikte eğitim gördükleri arkadaşlarının da olduğu görüldü.
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