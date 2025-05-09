Nefes borusuna yemek parçası kaçan Ertuğrul'u öğretmeni kurtardı (2)

'KOŞARAKYANIMA GELDİ'

Sivas'ta boğazına yemek parçası kaçan Ertuğrul Kadir Kızılırmak’ı Heimlich manevrasıyla kurtaran sınıf öğretmeni Cevdet Esen, o anları anlattı. Koridorda nöbet tuttuğu sırada öğrencinin koşarak yanına geldiğini ifade eden Esen, "Öğrenci konuşamıyordu, sırtını gösteriyordu. Biz de hemen olaya müdahale ettik, sıkıntı olduğunu anladık. Sırtını tutmaya, karnından Heimlich manevrası yapmaya başladım. Biraz mücadele ettik, çıkmadı. İleri doğru aldık. Biraz daha uğraştık ama sonunda çocuğumuzu kurtardık, nefes almaya başladı. Mutlu olduk. Can kurtardık. Hiç nefes almıyordu. Sadece işaret diliyle anlattı. Panik de olmadı. Çocuk daha önce yine benzer bir durum yaşamış. Biliyordu durumu, hemen boğazını gösterip sırtına vuruyordu. Sırtına vurmamızı istedi, bize de yardımcı oldu. Müdahaleyle çocuğumuzu kurtardık" dedi.

Daha önce ilk yardım kursuna gittiğini ve Heimlich manevrasını orada öğrendiğini söyleyen Esen, "İlk yardım kursunda aldığımız eğitimle çok şükür öğrencimizi kurtardık. İyi de oldu. Demek ki ilk yardımı öğrenmişiz. İlk yardımın önemini biraz daha gördük. Özellikle çocuklar için çok yararlıymış" ifadelerini kullandı.