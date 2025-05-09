Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Nefes borusuna yemek parçası kaçan Ertuğrul'u öğretmeni kurtardı (2)

        'KOŞARAKYANIMA GELDİ'Sivas'ta boğazına yemek parçası kaçan Ertuğrul Kadir Kızılırmak'ı Heimlich manevrasıyla kurtaran sınıf öğretmeni Cevdet Esen, o anları anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:29 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nefes borusuna yemek parçası kaçan Ertuğrul'u öğretmeni kurtardı (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        'KOŞARAKYANIMA GELDİ'

        Sivas'ta boğazına yemek parçası kaçan Ertuğrul Kadir Kızılırmak’ı Heimlich manevrasıyla kurtaran sınıf öğretmeni Cevdet Esen, o anları anlattı. Koridorda nöbet tuttuğu sırada öğrencinin koşarak yanına geldiğini ifade eden Esen, "Öğrenci konuşamıyordu, sırtını gösteriyordu. Biz de hemen olaya müdahale ettik, sıkıntı olduğunu anladık. Sırtını tutmaya, karnından Heimlich manevrası yapmaya başladım. Biraz mücadele ettik, çıkmadı. İleri doğru aldık. Biraz daha uğraştık ama sonunda çocuğumuzu kurtardık, nefes almaya başladı. Mutlu olduk. Can kurtardık. Hiç nefes almıyordu. Sadece işaret diliyle anlattı. Panik de olmadı. Çocuk daha önce yine benzer bir durum yaşamış. Biliyordu durumu, hemen boğazını gösterip sırtına vuruyordu. Sırtına vurmamızı istedi, bize de yardımcı oldu. Müdahaleyle çocuğumuzu kurtardık" dedi.

        Daha önce ilk yardım kursuna gittiğini ve Heimlich manevrasını orada öğrendiğini söyleyen Esen, "İlk yardım kursunda aldığımız eğitimle çok şükür öğrencimizi kurtardık. İyi de oldu. Demek ki ilk yardımı öğrenmişiz. İlk yardımın önemini biraz daha gördük. Özellikle çocuklar için çok yararlıymış" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Genç kadın ağlattı! Yürek yakan kaza!
        Genç kadın ağlattı! Yürek yakan kaza!
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti!
        Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti!
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Katoliklerin yeni lideri Robert Prevost kimdir?
        Katoliklerin yeni lideri Robert Prevost kimdir?
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        İki yıl sonra kapıştılar
        İki yıl sonra kapıştılar
        Brazao'da sıcak gelişme!
        Brazao'da sıcak gelişme!
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!

        Benzer Haberler

        Ulaş Belediyesi taraftarı Sivasspor maçına ücretsiz taşıyacak
        Ulaş Belediyesi taraftarı Sivasspor maçına ücretsiz taşıyacak
        Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivas'ta öğretmen nefes borusuna yemek kaçan öğrencisini Heimlich manevrası...
        Sivas'ta öğretmen nefes borusuna yemek kaçan öğrencisini Heimlich manevrası...
        Eşeğe sopalı eziyet kamerada
        Eşeğe sopalı eziyet kamerada
        Sivasspor, Süper Lig'de final gibi 3 maç oynayacak
        Sivasspor, Süper Lig'de final gibi 3 maç oynayacak
        Nefes borusuna yemek parçası kaçan Ertuğrul'u öğretmeni kurtardı
        Nefes borusuna yemek parçası kaçan Ertuğrul'u öğretmeni kurtardı