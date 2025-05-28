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        Sivas'a şehit ateşi düştü

        ANKARA'nın Haymana ilçesinde hakkında yakalama kararı olan şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda eğimli arazide düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın (34) acı haberi Sivas'taki ailesine ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 19:02 Güncelleme: 28.05.2025 - 19:05
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        Sivas'a şehit ateşi düştü
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        ANKARA'nın Haymana ilçesinde hakkında yakalama kararı olan şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda eğimli arazide düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın (34) acı haberi Sivas'taki ailesine ulaştı.

        Haymana İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde Jandarma Asayiş TİM Komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliye yönelik düzenlenen operasyon sırasında, eğimli arazide dengesini kaybedip düştü. Başını kayalıklara çarpan Polat, ağır yaralandı. Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Polat'ın şahadet haberi, memleketi Sivas'taki babaevine ulaştı. Acı haberi alan şehidin babası İsmail ve annesi Gülsün Polat büyük üzüntü yaşadı. Şehidin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan babaevine Türk bayrakları asılırken, yakınları da taziye ziyaretinde bulunmaya başladı.

        Goncagül Polat ile evli olan şehit Emre Polat'ın Kerem ve Eylül isminde 2 çocuğu bulunduğu öğrenildi.

        Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın cenazesi, yarın Sivas’ta toprağa verilecek.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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