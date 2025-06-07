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        Sivas'ta minibüs nehir yatağına düştü: 4 yaralı

        SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün, Kızılırmak Nehri yatağına düşmesi sonucu 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 21:53 Güncelleme: 07.06.2025 - 21:55
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        Sivas'ta minibüs nehir yatağına düştü: 4 yaralı
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        SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün, Kızılırmak Nehri yatağına düşmesi sonucu 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında merkeze bağlı Kızılkavraz köyü yakınlarında meydana geldi. N.G. (39) yönetimindeki 58 NP 571 plakalı minibüs, seyir halindeyken Kızılırmak köprüsünün başlangıç noktasında kontrolden çıkarak nehir yatağına düştü. Suya temas etmeden duran minibüsün sürücüsü N.G. ve yanında bulunan E.G. (5), E.G. (8) ile S.G. (35) yaralandı. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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