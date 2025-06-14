'Ekransız cumartesi' çocukların alternatif hayat becerilerini geliştiriyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, cumartesi günleri 1 günlüğüne dijital nesnelerden uzak kalmanın aile bireyleri ve çocuklardaki etkilerini anlatarak, "Yaklaşık 6 haftalık çalışmayla elde ettiğimiz sonuçlar, ailelerin oldukça memnun oldukları ve kendi değerlerine önemli katkılar sağladığı yönünde sonuçlar elde ettik" dedi.

SCÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, yaptıkları araştırma doğrultusunda cumartesi günleri, 1 günlüğüne dijital nesnelerden uzak kalmanın aile bireyleri ve çocuklar üzerindeki olumlu sonuçlarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

'BİR GÜN KENDİN OL'

Prof. Dr. Tuncay Dilci, mülakat yöntemiyle 27 ailede yapılan çalışmaların sonuçlarına değinerek, "Son zamanlarda dijital yoğunluğun ve dijital bağımlılığın ülkemiz gündemindeki hepimiz biliyoruz. Bu anlamda neler yapılabilir kapsamında Ar-Ge çalışmalarımız dahlinde 27 aile üzerinde 'ekransız cumartesi' yani, 'bir gün kendin ol' dedik. Sloganımız bu olsun diye yola çıktık. Bu farkındalık çalışmasını deneysel hale dönüştürdük ve mülakatı yüz yüze görüşme yöntemleriyle sağladık. Elde ettiğimiz sonuçlar gayet güzeldi. Yaklaşık 6 haftalık bir çalışma ile elde ettiğimiz sonuçlar ailelerin oldukça memnun oldukları ve kendilik değerlerine önemli katkılar sağladığı yönünde sonuçlar elde ettik. Bu sonuçlara baktığımız zaman ailelerimizin yüzde 72'si dijital yorgunluktan ve yoğunluktan uzak kaldıklarını ve bunun kendileri için bir dinlenme aracına dönüştüğünü ifade ediyorlar. Yine aile bağlarını güçlendirme oranı ise yüzde 60 olarak ölçüldü. Ayrıca çocuklarda alternatif hayat becerilerini geliştirdiğine dair oranı ise yüzde 80 olarak ölçtük. Organik doğal yaşamla tanışma oranında ise yüzde 55 oranında değişim yaşandı" dedi.