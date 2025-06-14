Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        'Ekransız cumartesi' çocukların alternatif hayat becerilerini geliştiriyor

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 10:58 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Ekransız cumartesi' çocukların alternatif hayat becerilerini geliştiriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, cumartesi günleri 1 günlüğüne dijital nesnelerden uzak kalmanın aile bireyleri ve çocuklardaki etkilerini anlatarak, "Yaklaşık 6 haftalık çalışmayla elde ettiğimiz sonuçlar, ailelerin oldukça memnun oldukları ve kendi değerlerine önemli katkılar sağladığı yönünde sonuçlar elde ettik" dedi.

        SCÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, yaptıkları araştırma doğrultusunda cumartesi günleri, 1 günlüğüne dijital nesnelerden uzak kalmanın aile bireyleri ve çocuklar üzerindeki olumlu sonuçlarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

        'BİR GÜN KENDİN OL'

        Prof. Dr. Tuncay Dilci, mülakat yöntemiyle 27 ailede yapılan çalışmaların sonuçlarına değinerek, "Son zamanlarda dijital yoğunluğun ve dijital bağımlılığın ülkemiz gündemindeki hepimiz biliyoruz. Bu anlamda neler yapılabilir kapsamında Ar-Ge çalışmalarımız dahlinde 27 aile üzerinde 'ekransız cumartesi' yani, 'bir gün kendin ol' dedik. Sloganımız bu olsun diye yola çıktık. Bu farkındalık çalışmasını deneysel hale dönüştürdük ve mülakatı yüz yüze görüşme yöntemleriyle sağladık. Elde ettiğimiz sonuçlar gayet güzeldi. Yaklaşık 6 haftalık bir çalışma ile elde ettiğimiz sonuçlar ailelerin oldukça memnun oldukları ve kendilik değerlerine önemli katkılar sağladığı yönünde sonuçlar elde ettik. Bu sonuçlara baktığımız zaman ailelerimizin yüzde 72'si dijital yorgunluktan ve yoğunluktan uzak kaldıklarını ve bunun kendileri için bir dinlenme aracına dönüştüğünü ifade ediyorlar. Yine aile bağlarını güçlendirme oranı ise yüzde 60 olarak ölçüldü. Ayrıca çocuklarda alternatif hayat becerilerini geliştirdiğine dair oranı ise yüzde 80 olarak ölçtük. Organik doğal yaşamla tanışma oranında ise yüzde 55 oranında değişim yaşandı" dedi.

        'YENİDEN İNSAN OLDUĞUNU HATIRLATIYOR'

        Uyku kalitesi ve sosyal yaşam becerilerinin de bu sayede arttığını söyleyen Prof. Dr. Dilci, "Farkındalık ve şükür bilinci de yüzde 74 olarak ölçüldü. Alınan nefesin farkında olunması, doğayla iç içe olmanın ve aileleriyle göz göze gelmenin vermiş olduğu haz duygusu olarak şükür bilinci ortaya çıkıyor. Ayrıca toplumsal dönüşüme katkı da sağlıyor. Yoğun dijitalleşmenin en önemli özelliğinin yalnızlaşma, yozlaşma ve yabancılaşma şeklinde 3 kavram bağlamında toplumu dönüştürdüğü bilinmektedir. İşte bu noktada bizim için farkındalık oluşturma çok önemliydi. Ekransız cumartesi, dijital bağımlılık döngüsünü yüzde 68 oranında kırıyor. Gerçek hayatın tadını almasını sağlıyor ve yeniden insan olduğunu hatırlatıyor. Biz buradan devlet büyüklerimize ve yetkilere 'ekransız cumartesi' gününü tüm Türkiye'de yaygınlaştırmaları çağrısını yapıyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu!
        Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu!
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        11 gün oldu... Kaygılı bekleyiş!
        11 gün oldu... Kaygılı bekleyiş!
        G.Saray'da rota Petrovic!
        G.Saray'da rota Petrovic!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Şener Şen'den açıklama
        Şener Şen'den açıklama
        Bu icatlar insanlık tarihinin kaderini değiştirdi
        Bu icatlar insanlık tarihinin kaderini değiştirdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Sivas Buruciye Bilim ve Sanat Merkezi yıl sonu etkinliği düzenledi
        Sivas Buruciye Bilim ve Sanat Merkezi yıl sonu etkinliği düzenledi
        Öztürk'ten Sivas Ticaret Borsasına veda ziyareti
        Öztürk'ten Sivas Ticaret Borsasına veda ziyareti
        Sivas TSO haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
        Sivas TSO haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
        Sivas'ta kene vakaları ve tedbirler görüşüldü
        Sivas'ta kene vakaları ve tedbirler görüşüldü
        Sivas Valiliği'nden 'kene' açıklaması: Vaka sayımız 39
        Sivas Valiliği'nden 'kene' açıklaması: Vaka sayımız 39
        Sivasspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı
        Sivasspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı