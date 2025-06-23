TIR'ın çarptığı yaya ağır yaralandı; kaza kamerada (2)

Sivas'ta TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanan ve sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Ali Aslan (74), hayatını kaybetti. Aslan'ın cansız bedeni hastanenin morguna konuldu.

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