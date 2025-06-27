Sivas Kongresi ruhunu yansıtan 60 yıllık anıt yenilendi
SİVAS'ta 60 yıl önce halktan toplanan yardım paralarının da eklenmesiyle inşa edilen ve kentin simge noktalarından biri olan 'Sivas Kongresi ve Atatürk Anıtı'nın kırılan ve bozulan çevresi belediye tarafından yapılan çalışmayla yenilendi.
SİVAS'ta 60 yıl önce halktan toplanan yardım paralarının da eklenmesiyle inşa edilen ve kentin simge noktalarından biri olan 'Sivas Kongresi ve Atatürk Anıtı'nın kırılan ve bozulan çevresi belediye tarafından yapılan çalışmayla yenilendi.
Kentte, 60 yıl önce halktan toplanan yardım paralarının da eklenmesiyle inşa edilen 'Sivas Kongresi ve Atatürk Anıtı'nda yenileme çalışmaları tamamlandı. Demirören Haber Ajansı'nın
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