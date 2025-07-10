Müstakil evin bahçesinde biriktirilen atık malzemeler yandı

SİVAS'ta, kullanılmayan müstakil bir evin bahçesinde biriktirilen atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gültepe Mahallesi 23’üncü Sokak’taki atık malzeme biriktirilen bir müstakil evin bahçesinde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgedeki atık toplayıcıları tarafından bahçe içerisinde biriktirilen atık malzemeler, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri ve dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sivas Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kullanılmayan müstakil evin bir bölümü de zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.