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        Müstakil evin bahçesinde biriktirilen atık malzemeler yandı

        SİVAS'ta, kullanılmayan müstakil bir evin bahçesinde biriktirilen atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 16:44 Güncelleme: 10.07.2025 - 16:50
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        Müstakil evin bahçesinde biriktirilen atık malzemeler yandı
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        SİVAS'ta, kullanılmayan müstakil bir evin bahçesinde biriktirilen atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Gültepe Mahallesi 23’üncü Sokak’taki atık malzeme biriktirilen bir müstakil evin bahçesinde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgedeki atık toplayıcıları tarafından bahçe içerisinde biriktirilen atık malzemeler, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri ve dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sivas Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kullanılmayan müstakil evin bir bölümü de zarar gördü.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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