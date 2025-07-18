Kazada yaralanan eski Bitlis Valisi Karaömeroğlu, yaşam mücadelesini kaybetti (3)

CENAZESİANKARA'YA UĞURLANDI

Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde uğurlama töreni düzenlendi. Bitlis Valiliği görevinin ardından Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilen Karaömeroğlu için başhekimlik önünde yapılan törene; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Karaömeroğlu'nun ailesi, il protokolü, polis ve askeri personel katıldı. Karaömeroğlu'nun öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Daha sonra cenaze aracına taşınan cenaze, defnedilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

Erol Karaömeroğlu için yarın Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde tören düzenlenecek. Daha sonra Erol Karaömeroğlu için ikindi namazı sonrası Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Cenaze Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.