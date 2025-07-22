Anız yangınında alevler eve sıçradı

Alibaba Mahallesi'ndeki tarlada saat 14.00 sıralarında anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın çobanlar tarafından kullanılan müstakil eve de sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Evin kısmen zarar gördüğü yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.