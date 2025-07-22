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        Anız yangınında alevler eve sıçradı

        SİVAS'ta tarlada çıkan anız yangınının sıçradığı müstakil ev zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 15:48 Güncelleme: 22.07.2025 - 15:50
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        Anız yangınında alevler eve sıçradı
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        SİVAS'ta tarlada çıkan anız yangınının sıçradığı müstakil ev zarar gördü. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Alibaba Mahallesi'ndeki tarlada saat 14.00 sıralarında anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın çobanlar tarafından kullanılan müstakil eve de sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Evin kısmen zarar gördüğü yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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