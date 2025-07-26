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        Sivas'ta 'hayır şartı' gereği sünnet şöleni

        SİVAS'ta, Sultan 2'nci Bayezid Vakfıyesi'ndeki 'hayır şartı' gereğince 34 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 18:20 Güncelleme: 26.07.2025 - 18:25
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        Sivas'ta 'hayır şartı' gereği sünnet şöleni
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        SİVAS'ta, Sultan 2'nci Bayezid Vakfıyesi'ndeki 'hayır şartı' gereğince 34 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi.

        Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Sultan 2'inci Bayezid'in 529 yıl önce Amasya'da kaleme aldığı vakfiyesindeki 'çocukların sünnet ettirilmesi ve onlara güzel elbiseler giydirilmesi' yönündeki hayır şartını yerine getirmek amacıyla sünnet şöleni düzenlendi. Sünnet şöleni kapsamında ilk olarak sünnet olacak çocuklar için konvoy düzenlendi. Sivas'ın çeşitli bölgeleri konvoyla gezdirilen çocuklar daha sonra tarihi Gökmedrese'ye getirildi. Gökmedrese içerisinde sünnet şöleni gerçekleştirildi. Sünnet şölenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan ve aileler katıldı. Sünnet şöleninde konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bölgemizin, şehrimizin yetim, öksüz ve ihtiyaç sahiplerini vakıflarımızın sünnet ettirdiği bu programda evlatlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Vakıf çalışanlarımıza ve bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Değerlerimizi paylaşmak ve bunu örnek bir çalışma olarak devam ettirmek oldukça kıymetli" dedi.

        'EŞSİZ MİRASI YAŞATIYORUZ'

        Vali Yılmaz Şimşek ise "Ecdadımızın asırlardır sürdürdüğü hayır geleneğinin bir yansıması olan bu programda çocuklarımızla bir arada olmaktan oldukça mutluyum. Vakıf müessesi milletimizin, şefkat ve adalet anlayışının ne somut tezahürlerinden biridir. Yalnızca maddi ihtiyaçları karşılamakla kalmayan, aynı zamanda manevi değerleri yaşatan vakıflarımız tarihsel boyunca da toplumsal dayanışmanın da mihenk taşı olmuştur. Sultan 2'nci Beyazid Vakfıyesi'nde yer alan yavrularımızın sünnet ettirilmesi doğrultusunda Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün öncülüğünde bu sünnet şöleniyle eşsiz mirası yaşatıyor ve geleceğe taşıyoruz. Bu kapsamda 34 yavrumuzun sünnet şölenine hep birlikte ortak oluyor, bu özel günlerini sevinç içerisinde kutluyoruz" diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Vali Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Güler çocuklara bisiklet hediye ederek, altın taktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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