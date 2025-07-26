Sivas'ta 'hayır şartı' gereği sünnet şöleni

SİVAS'ta, Sultan 2'nci Bayezid Vakfıyesi'ndeki 'hayır şartı' gereğince 34 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Sultan 2'inci Bayezid'in 529 yıl önce Amasya'da kaleme aldığı vakfiyesindeki 'çocukların sünnet ettirilmesi ve onlara güzel elbiseler giydirilmesi' yönündeki hayır şartını yerine getirmek amacıyla sünnet şöleni düzenlendi. Sünnet şöleni kapsamında ilk olarak sünnet olacak çocuklar için konvoy düzenlendi. Sivas'ın çeşitli bölgeleri konvoyla gezdirilen çocuklar daha sonra tarihi Gökmedrese'ye getirildi. Gökmedrese içerisinde sünnet şöleni gerçekleştirildi. Sünnet şölenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan ve aileler katıldı. Sünnet şöleninde konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bölgemizin, şehrimizin yetim, öksüz ve ihtiyaç sahiplerini vakıflarımızın sünnet ettirdiği bu programda evlatlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Vakıf çalışanlarımıza ve bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Değerlerimizi paylaşmak ve bunu örnek bir çalışma olarak devam ettirmek oldukça kıymetli" dedi.