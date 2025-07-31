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        'Geleceğe Miras' sergisine Sivas'tan 4 eser

        SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde yer alan ve eski adı 'Samuha' olan Hitit şehri Kayalıpınar'daki kazılarda gün yüzüne çıkarılan 4 tarihi eser 6 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan 'Geleceğe Miras Arkeolojinin Altın Çağı' sergisinde sergilenecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 18:20 Güncelleme: 31.07.2025 - 18:25
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        'Geleceğe Miras' sergisine Sivas'tan 4 eser
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        SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde yer alan ve eski adı ‘Samuha’ olan Hitit şehri Kayalıpınar'daki kazılarda gün yüzüne çıkarılan 4 tarihi eser 6 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan 'Geleceğe Miras Arkeolojinin Altın Çağı' sergisinde sergilenecek.

        Kayalıpınar'da Sivas Müze Müdürlüğünce Almanya Marburg Philipps Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vuslat Müller Karpe danışmanlığında ilk kez 2005 yılında başlatılan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünden Doç. Dr. Çiğdem Maner başkanlığında devam ediyor. Farklı dönemlerde yapılan kazılarda, bugüne kadar eski Asur ticaret kolonileri, Hitit, Roma ve Bizans dönemlerine ait yapı izleri, Helenistik, Roma ve Erken Hristiyanlık dönemlerinden kalma mezarlar, Hitit kralları, prenses, prens ve görevlilerine ait çok sayıda mühür baskısı bulundu.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kayalıpınar'ı ziyaret ederek, devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Alanı gezerek kazı başkanı Doç. Dr. Çiğdem Maner'den çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Şimşek, 6 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde açılışı yapılacak olan ‘Geleceğe Miras Arkeolojinin Altın Çağı’ sergisinde Kayalıpnar'dan çıkarılan 4 tarihi eserin sergileneceğini ifade ederek, "Bugün Kayalıpınar diğer adıyla Samuha Antik Kent Kazı alanındaydık. Burada devam eden kazı hakkında ekipten bilgi aldık ve onlara kolaylık diledik. Bildiğiniz üzere bu kazı çalışmalarını Koç Üniversitesinden Doç. Dr. Çiğdem Manel başkanlığındaki bir ekip yürütüyor. 2021 yılından bugüne kadar güzel bir çalışma sergilendi burada. Güzel eserler ortaya çıkıyor. Bu eserler de Sivas arkeoloji müzesinde sergileniyor. İlk kazının 2005 yılında başladığını dönersek bugüne kadar yaklaşık 1700 eserlerin çıktığını ve birçoğunun Sivas Arkeoloji Müzesinde sergilendiğini söyleyebiliriz. Memnuniyet verici bir gelişme de birazdan Çiğdem hocam açıklayacak. Burada son zamanlarda çıkan dört eserimiz inşallah önümüzdeki günlerde Külliye'de düzenlenecek olan 'Geleceğin Mirası' sergisinde de Sivas'ın eserleri olarak sergilenecek. Bu anlamda da tebrik ediyoruz Çiğdem hocam ve ekibini. Gerçekten Sivas adına da gurur verici bir buluş ve olay" dedi.

        'TARİHE IŞIK TUTUYOR'

        Samuha Antik Kentinde gerçekleştirilen kazıların tarihe ışık tuttuğunu ifade eden Vali Şimşek, "Yine bildiğiniz üzere burası Sarissa'dan sonra Sivas'ta bulunan ikinci antik şehir ve belirttiğim gibi 2005 yılından beri de çalışmalar yürütülüyor. Şöyle diyebiliriz; Anadolu'da hem Hitit hem de Asur tabletlerin birlikte bulunduğu 5 bölgeden birisi de Samuha Antik Şehri. Özellikle Hititlerin burası yazlık mekânı olarak biliniyor. Hititlerin başkentinin Hattuşaş olduğunu düşünürsek Kızılırmak vasıtasıyla yazlık mekânlarına gelip burada da bir yerleşim birimi oluşturmuşlar. İşte bu kazı çalışmalarıyla tarihe ışık tutmaya çalışıyor üniversitemiz ve kazı ekibimiz. İnşallah bu kararlı çalışmalarının sonucunda güzel eserler ortaya çıkacak ve bu da Sivas'ın tarihi mirası olarak müzemizde sergilenecek" diye konuştu.

        2 HAFTADA 4 TABLET BULUNDU

        2025 kazı çalışmalarının devam ettiği ve 2 haftada 4 çivi yazılı tablet bulunduğunu belirten kazı başkanı Doç. Dr. Çiğdem Manel, "2025 arazi sezonunda yine yerleşimin tabakalaşmasına dair yeni sorularla yola çıktık ve onları cevaplamaya çalıyoruz ve hemen ilk hafta da Hitit döneme ait 4 farklı çivi yazılı tablet bulduk. Bunlardan iki tanesi de kuş kehanet metni dediğimiz türden. Sayın Valimizin de bahsettiği gibi önümüzdeki hafta 6 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımızın da açılış yapacağı 'Geleceğe Miras' sergisinde, Kayalıpınar'da 2022-2023-2024 sezonlarında bulduğumuz dört eserimiz sergilenecek. Bunlardan bir tanesi Hitit mührü, 3 tanesi de Hitit dönemine ait mühür baskıları. Veliaht Prens Nerikkaili, son Hitit Kralı 2'nci Suppiluliuma, ve 3'üncü Hattuşili'nin mühür baskıları Sivas'ın kültür mirası olarak orada sergilenecek. Bizim için de çok gurur verici ve tüm destekler için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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