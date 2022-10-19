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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP'li belediye başkanları Sivas'taki çalıştayda buluşacak

AA

CHP'li belediye başkanları Sivas'taki çalıştayda buluşacak

SİVAS (AA) - Sivas'ta, 21-23 Ekim tarihlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 240 CHP'li belediye başkanının katılımıyla Belediye Başkanları Çalıştayı düzenlenecek.

Çalıştayla ilgili CHP Sivas İl Başkanlığı'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun katıldı.

Karasu, toplantıda, çalıştaya Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP'li 240 belediye başkanı, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin katılacağını belirterek, "Sivas'taki en önemli siyasi parti organizasyonlarından birini gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar bu çapta bir organizasyonu hiçbir siyasi parti gerçekleştirmedi." dedi.

Programların 21 Ekim Cuma günü Kılıçdaroğlu'nun Koyulhisar ilçesi ziyaretiyle başlayacağını açıklayan Karasu, "Genel Başkanımız saat 13.00'te Koyulhisar'da esnaf ziyareti gerçekleştirecek. Daha sonra Suşehri'ne geçeceğiz. Saat 14.30'da Suşehri'nde, Kelkit Vadisi'nden yani sadece Suşehri değil, Koyulhisar, Akıncılar, Gölova, Şebinkarahisar, Refahiye gibi bölgedeki ilçelerimizden gelecek misafirlerimizle kanaat önderleri, muhtarlar ve STK'ler toplantısını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Karasu, Kılıçdaroğlu'nun aynı gün Zara ilçesinde de esnaf ile bir araya geldikten sonra Sivas'a geçeceğini söyledi.

Çalıştayın ise cumartesi günü kentteki bir düğün salonunda yapılacağına değinen Karasu, "Genel Başkanımız, çalıştaydan 1 gün sonra pazar günü Sivas'tan ayrılacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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