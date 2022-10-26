Sivas'ta ilçe derneğinden 400 öğrenciye kırtasiye yardımı

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SİVAS (AA) - Merkezi İstanbul'da bulunan Koyulhisar Kültür ve Dayanışma Derneği (KODER) tarafından Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 400 öğrenciye eğitim destek paketi dağıtıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ilçede her yıl "Kariyer Günleri" etkinliği düzenleyen KODER, bu yıl programın 7'ncisini gerçekleştirdi.

Koyulhisar Belediyesi Kültür Merkezi ve Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda çeşitli gösteriler sunuldu, başarılı öğrencilere hediyeler verildi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek ve iş insanı Memduh Uz, hayat hikayelerini paylaştığı öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

KODER tarafından ilçedeki ilkokullarda eğitim gören 400 öğrenciye eğitim destek paketi de dağıtıldı.

Öğrencilere yönelik çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'na düzenlenen geziye Koyulhisar Kaymakamı Resul Yıldırım da katıldı.



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