GÜNCELLEME - Sivas'ta trafonun patlaması sonucu 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde hidroelektrik santralindeki trafoda meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.
EÜAŞ Kılıçkaya Hidroelektrik Santrali'nde işçilerin tamir ve bakım yaptığı sırada bir trafoda patlama oldu.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Patlamada teknisyen E.G.B. (30) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan işçiler M.K. ve R.T. ile elektrik mühendisi E.E. hastaneye kaldırıldı.
Yaralı işçilerden M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve Sivas'a sevk edildiği öğrenildi.
Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Koyulhisar Kaymakamı Resul Yıldırım ve Suşehri Belediye Başkan Vekili Nazif Karkın, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.