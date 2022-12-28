Altınyayla'da alt ve üst yapıya 2022'de 2 milyon 462 bin lira harcandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde 2022 yılında alt ve üst yapı çalışmaları için 2 milyon 462 bin lira harcandığı bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı yatırım programları dahilinde Altınyayla ilçesinde önemli çalışmalar hayata geçirildi.

Bu çerçevede, ilçede 61,3 kilometre asfalt iyileştirme çalışması yürütüldü, 2 menfez kazandırıldı. İlçeye ayrıca 2 içme suyu 4 de kanalizasyon tesisi kuruldu.

Köylerde yürütülen çalışmalarla ise 1326 metrekare parke taşı döşendi, kırsal altyapı çalışmaları için 1 milyon 710 bin lira harcandı.

Program dahilinde okul onarım çalışmalarının da gerçekleştirildiği ilçede 2022'de 6 okul 751 bin liralık kaynakla onarıldı.

Bu çalışmalarla Altınyayla ilçesinde toplamda 2 milyon 462 bin liralık çalışma yürütüldü.

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