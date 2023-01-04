Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle Serpincik Göleti kısmen buz tuttu

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SİVAS (AA) - Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Serpincik Göleti'nin yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

Sıcaklığın sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan Serpincik köyü yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi, soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.

Buz tutan gölette güzel manzaralar da oluştu.





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