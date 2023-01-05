Muzaffer Sarısözen konserle anıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ta Türk folklorcusu, Türk Halk Müziği sanatçısı ve derleyicisi Muzaffer Sarısözen'in vefatının 60. yıldönümü dolayısıyla anma konseri düzenlendi.

Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesinin destekleriyle Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, halk müziğinin usta isimleri Mehmet Erenler, Gülşen Kutlu, Soner Özbilen, İbrahim Can ve Kubilay Dökmetaş konuk sanatçı olarak sahne aldı.



Şef Naci Düzel'in yönetiminde gerçekleşen konserde TRT Ankara, İstanbul ve İzmir radyolarından ses ve saz sanatçıları Muzaffer Sarısözen'in derlediği türküleri koro ve solo olarak seslendirdi.

Konser, ses sanatçılarının koro halinde seslendirdikleri "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" türküsüyle sona erdi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, konserin ardından yaptığı konuşmada, "Türk Halk Müziği'ne büyük hizmetler vermiş, birçok türküde imzası bulunan, şehrimizin, ilimizin yetiştirdiği büyük usta Muzaffer Sarıözen anısına düzenlenen bu ahde vefa gecesine katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ise "Sivas'ımızın büyük değerlerinden büyük usta Muzaffer Sarısözen'in 60. ölüm yıldönümünü Sivas'ta yad eden TRT ekibine de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sanatçılara plaket verildi.

Konseri, il protokolü ve çok sayıda vatandaş izledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.