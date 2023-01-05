Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'da futbolculara iki gün izin verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında dün deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Sivasspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolculara iki gün izin verdi.

Ligin 18. haftasını bay geçirecek kırmızı-beyazlı ekip, 7 Ocak Cumartesi kulüp tesislerinde toplanacak ve ligin 19. haftasında 15 Ocak Pazar günü Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.