Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Y.K'nin (30) kullandığı 58 NA 377 plakalı otomobil, Yıldırım Mahallesi Stadyum Sokak Şehit Muhsin Canpolat Kavşağı'nda, İ.Y. idaresindeki 34 DEV 88 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda bulunan M.E.Y. (10), A.B. (10), E.K.Y. (14), E.K.K. (13), M.K. (10) ve Ö.A.K. (36) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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