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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kooperatifleşen kadınlar üretime ve istihdama güç katıyor

AA

Kooperatifleşen kadınlar üretime ve istihdama güç katıyor

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Sivas ve ilçelerinde devlet desteğiyle gıda ve el işi ürünleri üreten 21 kooperatifin kadın üyeleri, üretime, istihdama ve aile ekonomilerine katkı sunuyor.

Kent genelinde kadın girişimciler, kırsaldaki kadınların istihdama katılarak sosyalleşmesi amacıyla 2020 yılında Sivas Valiliği koordinesinde kooperatifleşme yoluna gitti.

Kooperatiflerde ürettikleri yöresel gıda ve el işi ürünlerini pazarlama imkanı bulan kadınlar, aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Vali Yılmaz Şimşek, AA muhabirine, kooperatifler sayesinde özgüveni artan kadınların üretime katıldığını söyledi.

Kooperatiflerde kadınların girişimcilik yönlerinin önemli ölçüde geliştiğini vurgulayan Şimşek, "Kooperatiflerde daha da sosyalleşiyorlar. Çünkü kadın kooperatiflerimiz buluşma yeri, kafe gibi de kullanılabiliyor. Kadınlarımız üretken hale geliyor ve hem aile ekonomilerine hem de istihdama katkıda bulunuyor." dedi.

Şimşek, il genelinde 21 kadın kooperatifinde 150 kadının çalıştığına dikkati çekerek, "Kadınlarımız bu kooperatiflerde yöresel gıda ve el işi ürünleri üreterek pazarlıyor. Biz de Valilik olarak pazarlama aşamasında onlara destek veriyoruz. Örneğin, bünyemizdeki Üreten Kadınlar Akademisi'nde e-ticaret, dijital pazarlama ve kooperatifçilik konusunda eğitim veriyoruz. Böylece e-ticaret platformlarından, sosyal medyadan ürünlerini pazarlayabiliyorlar. Aynı zamanda zincir marketlere de satış yapabiliyorlar." diye konuştu.

- "Kooperatiflerimiz, yaklaşık 5 milyon liralık hibe desteği aldı"

Valilik olarak kooperatiflerin yurt içi ve dışı fon ve hibelerden yararlanması için yol gösterici rol üstlendiklerini de anlatan Şimşek, "Şu ana kadar bu kooperatiflerimiz, yaklaşık 5 milyon liralık hibe desteği almış durumda. Bu destekler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ORAN Kalkınma Ajansı, Ticaret Bakanlığının KOOP-DES Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu'ndan alınmıştır." ifadelerini kullandı.

- Kadınlar hem üretiyor hem kazanıyor

Kent merkezinde girişimci 10 kadın tarafından kurulan ve 25 sabit kadın çalışanının bulunduğu Sivas Kadınlar Kooperatifi (Siv-Koop) Başkanı Semra Temurbaş Mavibulut ise marka tescili alınmış yöresel ürünler başta olmak üzere toplam 50 çeşit gıda ve el işi ürünü ürettiklerini aktardı.

El işi ürünlerini Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle ürettiklerini dile getiren Mavibulut, gıdada ise tatlı hurma, reçel grupları, erişte ve makarna çeşitleri, unlu gıdalar, turşu ve çorba çeşitlerinde kadınların hünerlerini sergilediğine değindi.

Mavibulut, kadınların ürettikleri ürünleri fabrikalara ve resmi kurumlara sattığını, bir kısmını da internet üzerinden pazarlayıp para kazandıklarını kaydederek, "Müşteri grubumuz Sivas ve İstanbul'da çok fazla. Samsun, Tokat, Zonguldak, İzmir, Ankara ve Antalya'ya da ürün gönderiyoruz." dedi.

İlkokul mezunu olduğunu ve şimdiye kadar çalışma imkanı bulamadığını ifade eden kooperatif çalışanı iki çocuk annesi 50 yaşındaki Fatma Ataman ise anlaşamadığı için 23 yıllık evliliğini sonlandırdığını, iki çocuğunun geçimini kendisine kucak açan kooperatifte çalışarak sağladığını söyledi.

54 yaşındaki Sema Nur Saruhan da diploması olmadığı için iş bulmakta zorlanan ev kadınlarının kooperatiflerde çalışabileceğini belirtti.

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