AK Parti Sivas milletvekilleri Suşehri'nde

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SİVAS (AA) - AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk ve Semiha Ekinci Suşehri ilçesine ziyarette bulundu.



AK Parti İlçeler Arası Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak üzere ilçeye gelen Ekinci, esnaflar ve cadde üzerinde karşılaştığı vatandaşlarla bir süre sohbet etti.



AK Parti iktidarıyla Türkiye'nin savunma, eğitim, ulaşım ve tarım alanında önemli yol aldığını ifade eden Ekinci, bu yatırımlardan Suşehri ilçesinin de büyük kazanımlar elde ettiğini vurguladı.



Serpinti Çataloluk Sulama Barajı'nın 2023 yatırım programına alındığının müjdesini veren Ekinci, daha güzel hizmetleri halka buluşturmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gecesini gündüzüne katarak çalıştığını belirtti.

Daha sonra Suşehri Belediyesini ziyaret eden Ekinci, Başkan Yüksel'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öte yandan ilçeye gelen AK Parti Sivas milletvekili İsmet Yılmaz ve Mehmet Habib Soluk'u parti binası önünde Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İl Başkanı Hakan Aksu, İl Başkan Yardımcısı Rüstem Yüce, İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu ve partililer karşıladı.

Milletvekilleri, parti binasında Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar ve Gölova ilçelerinden gelen parti yönetimleriyle toplantı gerçekleştirdi.



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