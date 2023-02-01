Sivas'ta yol kenarına savrulan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak savrulması sonucu 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

E.P'nin (37) kullandığı 35 BIA 356 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi yakınlarında yol kenarına savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yara almadığı kazada otomobilde bulunan S.K. (9), S.D.K. (13), A.Y. (32) ve F.P. (35) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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