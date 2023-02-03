Sivas'ta çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'na kar yağdı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

İlkbahar ve yaz mevsiminde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri olan, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yaylada, aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Özellikle ilkbaharda doğal güzellikleriyle görenleri büyüleyen yayla, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Soğuk havanın da etkili olduğu yayladaki iki gölet dondu.

Yayla kar yağışının ardından sessizliğe büründü.





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