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Sivas'ta usta öğretici ve kursiyerler "depremzedeler üşümesin" diye makine başına geçti

AA

Sivas'ta usta öğretici ve kursiyerler "depremzedeler üşümesin" diye makine başına geçti

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta Olgunlaşma Enstitüsü, Halk Eğitimi Merkezi ve meslek liselerindeki usta öğretici ile kursiyerler, depremlerden etkilenenlerin üşümemesi için seferber oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalara başlayan usta öğreticiler, kursiyerlerin de katılımıyla örgü atkı, bere, boyunluk, bebek yeleği ile hırka gibi kışlık giysi ve uyku tulumu üretimi için yoğun mesai yapıyor.

Su geçirmeyen kumaşlardan üretilen polar battaniye ile eşofman takımları da AFAD aracılığıyla depremden etkilenen illere gönderiliyor.

- "4 bin uyku tulumunun üretimi devam ediyor"

Sivas Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, AA muhabirine, halk eğitimi merkezleri, olgunlaşma enstitüleri ve meslek liselerinin afetin ardından hızlıca harekete geçmelerini sağladıklarını söyledi.

Kentteki hayırseverlerden de destek aldıklarını belirten Aslan, "Özellikle uyku tulumu ihtiyacı bölgede çok oldu. Bu anlamda olgunlaşma enstitümüz, kent merkezindeki Halk Eğitimi Merkezi, Zara Halk Eğitimi Merkezi, Necip Fazıl Kısakürek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Yıldızeli Halk Eğitimi Merkezinde üretime başlandı." dedi.

Depremzedelerin yüreklerini ısıtacak yardım faaliyetlerinin sürdürüldüğünü aktaran Aslan, "Deprem bölgelerine 2 bine yakın uyku tulumu gönderdik. Yaklaşık 4 bin uyku tulumunun üretimi devam ediyor." diye konuştu.

- "İnsanlar bir katkı sunmak için çabalıyor"

Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla üretimlerin süreceğini dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"Usta öğreticilerimiz, kursiyerlerimiz hepsi gönüllü olarak çalışıyor, onlara teşekkür ediyorum. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. İhtiyaç olan bölgeler için üretime devam edeceğiz. Bu süreçte herkes elinden geleni yaptı. Gerçekten burada duygulandık, insanlar bir katkı sunmak için çabalıyor, herkes yüreğini ortaya koymuş. İnsan o yüreğin sıcaklığını hissediyor. Bu yürek sıcaklığının depremzedelerin yüreğini de ısıtacağına inanıyorum. Ülkemiz insanı, Sivas insanı duyarlı. Deprem gecesi özellikle kadın öğretmenlerimizin yardım malzemesi getirdiğini, tırlara yüklediğini gördüm. İnsanın duygulanmaması mümkün değil. Ülkemizin geleceğine katkı sunmak, yaraları sarmak konusunda gerçekten samimiyiz."

- "Sıfırın altında 15 dereceye kadar dayanıklı tulum dikiyoruz"

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ramazan Baker de depremin ilk gününden itibaren depremzedelere yardımcı olabilmek için çalıştıklarını söyledi.

İlk olarak polar eşofman takımı ürettiklerini belirten Baker, daha sonra uyku tulumu dikmeye başladıklarını ifade etti.

Gönüllü kursiyerlerin ellerinden geldiği kadar bu işe yardımcı olduğunu vurgulayan Baker, "Kursiyerlerimiz gönüllü olarak üç vardiya çalışıyor ve cumartesi pazar da geliyorlar. Bir an önce deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın en azından sıcak uyumaları için sıfırın altında 15 dereceye kadar dayanıklı tulum dikiyoruz." dedi.

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