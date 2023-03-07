Şarkışla’da öğrenci ve veliler depremzedeler için kermes düzenledi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, geliri Kahramanmaraş merkezli depremzedeler için kullanılacak kermes düzenlendi.

Şarkışla Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği tarafından okul bahçesinde ve binasında düzenlenen kermeste öğrenciler, evlerde ve okulda veliler tarafından hazırlanan ürünleri satışa sundu.

Kermese katılan Şarkışla ve Gemerek ilçelerinin kaymakam vekili Muhammed Taha Büyükserin, emeği geçenlere teşekkür etti.

Depremzedeler için canla başla çalıştıklarını kaydeden Büyükserin, "Burada kadınlarımız, gençlerimiz, okuldaki öğrencilerimiz, tüm öğretmenlerimiz, tüm vatandaşlarımız ellerinden geleni fazlasıyla yapmaya devam ediyor." dedi.

Okul Aile Birliği Başkanı Murat Çiçek ise kermesin gönüllülük esasıyla düzenlediğini dile getirdi.

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