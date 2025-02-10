Ulaş Kaymakamı Eskimez, görevine başladı

Ulaş Kaymakamlığına atanan Esad Mücahit Eskimez görevine başladı.

Eskimez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulaş'ın kıymetli, şirin ve gelişmeye elverişli bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçeye en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağını belirten Eskimez, "İlçede var olan huzur ve birlikteliğin devamı ile ilçemizin gelişmesi için belediyemizle ve kurumlarımızla önemli projeleri hayata geçireceğiz. İlçemizin gelişmesi, ilçe halkı ve esnafın refah payını artırmak için devletimizin tüm imkanları ile çalışarak hizmet edeceğiz." dedi.