Sivas'ta kar festivali düzenlendi

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, yaptığı konuşmada, ilçede ilk kez kış festivali düzenlediklerini söyledi.

Kardan adam yapma yarışmasında dereceye girenlere ise ödüllerini Gölova Kaymakamı Fahrünnisa Şükran İlter ile Akancılar Belediye Başkanı Murat Sevinç verdi.

Akıncılar Belediyesi tarafından Killik Yaylası'nda düzenlenen festivalde bazı vatandaşlar kayak ve snowboard ile ilçe merkezine kadar kaydı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde ilk kez düzenlenen kar festivali renkli görüntülere sahne oldu.

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