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        Sivas'ta kar festivali düzenlendi

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde ilk kez düzenlenen kar festivali renkli görüntülere sahne oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 12:21 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:22
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        Sivas'ta kar festivali düzenlendi
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde ilk kez düzenlenen kar festivali renkli görüntülere sahne oldu.

        Akıncılar Belediyesi tarafından Killik Yaylası'nda düzenlenen festivalde bazı vatandaşlar kayak ve snowboard ile ilçe merkezine kadar kaydı.

        Yerel ses sanatçılarının konser verdiği programda, Suşehri Motor Kulübü üyeleri gösteri yaptı.

        Kardan adam yapma yarışmasında dereceye girenlere ise ödüllerini Gölova Kaymakamı Fahrünnisa Şükran İlter ile Akancılar Belediye Başkanı Murat Sevinç verdi.

        Festivale katılan vatandaşlara sucuk ve köfte ikram edildi.

        Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, yaptığı konuşmada, ilçede ilk kez kış festivali düzenlediklerini söyledi.

        Yazın ilçede kavun festivali düzenlediklerini belirten Sevinç, "Festivalde bizi yalnız bırakmayan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah festivalimizi geleneksel hale getireceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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