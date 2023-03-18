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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki program, Gemerek ve Şarkışla Kaymakam Vekili Muhammed Taha Büyükserin ve Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz’un Şehitlik Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer, Kur'an-ı Kerim okudu.

Yapılan duanın ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

- Ulaş'ta öğrenciler program düzenledi

Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'anı-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından konuşma yapan okul müdürü Muammer Gülmez, "Çanakkale geçilmez iradesini kanla yazdıran, bize bu zaferin gururunu, coşkusunu yaşatan ecdadımızı minnetle anıyoruz. Bıraktıkları emanetlere dört elle sarılmaya devam ediyoruz." dedi.

Öğrencilerin sahnelediği "Suskun Süvari" tiyatro oyunuyla devam eden programda türkü söylendi, şiir okundu.

Programın sonunda öğrenciler davetlilere 108 yıl önce destanı yazan kahraman askerlerin kumanyasında yer alan yağlı buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram etti.

Programı, Kaymakam Selçuk Baş, Belediye Başkan Vekili Ayhan Öztürk, ilçe protokolü, il genel meclisi üyeleri, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler izledi.













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