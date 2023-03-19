Sivas'ta silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.Ç. (42) ile K.A. (42), Reşadiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde karşılaştı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A. ile M.Ç, tabancalarla birbirlerine ateş etti.

M.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti, K.A. bacaklarından yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

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