Sivas'ta kardan kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının tamamında ulaşım sağlandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede özellikle 29 ve 30 Mart'ta etkili olan kar ve tipinin ardından ulaşıma kapanan 95 köy yolu, iş makineleri ve kar küreme araçlarıyla 2 gün boyunca aralıksız sürdürülen çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

Kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 5,8 derece ölçüldü.

İmranlı ilçesi ise sıfırın altında 16 dereceyle kent genelinde en düşük hava sıcaklığının ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

Öte yandan, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kar kalınlığı 49 santimetre ölçüldü.

Kar kalınlığı, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde ise 30 santimetreye ulaştı.

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