Sivas'ta kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

M.D'nin (61) kullandığı 34 BMV 130 plakalı otomobil, Koyulhisar ilçesi D-100 kara yolunda park halindeki 58 KA 126 plakalı kamyona çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki H.D. (86), D.D. (76), H.Ç. (35) ve İ.A.Ç. (4) yaralandı.

Yaralılar, Koyulhisar İlçe Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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