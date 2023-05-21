Sivas'ta armut ağacında mahsur kalan 2 ayı yavrusu kurtarıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Doğanşar ilçesinde vatandaşlar, tırmandıkları armut ağacında mahsur kalan 2 ayı yavrusunu kurtararak, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

İlçeye bağlı Camikebir Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, kırsalda bir armut ağacında 2 ayı yavrusu olduğunu fark etti.

Mahalleli, uzun süre beklemelerine rağmen ayı yavruları ağaçtan inemeyince harekete geçti.

Ağaca tırmanıp ayı yavrularını yanlarında getirdikleri çuvala koyan mahalle sakinleri, ardından Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdi.

Bir süre Doğanşar Belediyesinde beslenen ayı yavruları, daha sonra ekiplere teslim edildi.

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